S&P Global'den Fed faiz tahmini: 2025 sonuna kadar 225 baz puan indirim bekleniyor

S&P Global Ratings bugün yayınladığı “Ekonomik Görünüm ABD 4. Çeyrek 2024” başlıklı raporunda, reel GSYH büyümesinin bu yıl trendin üzerindeki büyümeden 2025 yılında trendin altına düşmesini, işsizlik oranının daha da artmasını ve enflasyonun düşmesini beklemeye devam ettiğini açıkladı.

"2025 yılı sonuna kadar politika faizlerinin yüzde 3,00-yüzde 3,25 nihai oranına ulaşacağını tahmin ediyoruz"

CNBC-e 'nin haberine göre Fed istikrarlı bir faiz indirimi serisine başlayacak gibi göründüğünü öne süren S&P Global, "2025 yılı sonuna kadar politika faizlerinin yüzde 3,00-yüzde 3,25 nihai oranına ulaşacağını tahmin ediyoruz ve her iki yönde de riskler mevcut. Yaklaşan kademeli gevşeme dönemini, reel ekonomiyi anında canlandırmaktan ziyade, büyümenin potansiyelin çok altına düşmesini önleyici bir tedbir olarak görüyoruz" dedi.

Resesyon başlama olasılığı yüzde 25

Önümüzdeki 12 ay içinde resesyonun başlama olasılığını yüzde 25'te sabit tuttuklarını vurgulayan S&P Global, "Tüketimin hala sağlıklı olması nedeniyle, şimdilik yakın vadeli resesyon korkuları abartılmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

S&P Global Ratings, ABD ekonomisinin 2024 yılında ortalama yüzde 2,7 ve 2025 yılında yüzde 1,8 büyümesini beklediklerini vurgularken, "Konut ve imalat sektörlerinde devam eden durgunluk dışında en son faaliyet göstergeleri ekonomik büyüme ivmesinin trendin biraz üzerinde seyretmeye devam ettiğini göstermektedir. Enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Potansiyel büyüme arttığı için 2026 ve 2027 büyüme tahminlerimizi bir miktar yukarı yönlü revize ettik. Temel tahminimiz pozitif çıktı açığının 2027 yılına kadar kapanacağını öngörmektedir" ifadelerini kullandı.

Son iki toplantıda 25'er baz puan indirim

S&P, hem Fed'in gevşeme derecesinin hem de 2024 ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna ilişkin belirsizliğin yatırım harcamalarını engelleyen temel faktörler olduğunu belirtti.

"2025 sonuna kadar toplam 225 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyoruz"

"Haziran ayından bu yana temel tahminimizdeki önemli bir değişiklik, para politikasındaki gevşeme hızının artmasıdır" diyen S&P Global, Fed'in 2024 yılında kalan politika toplantılarında her biri 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapacağını ve 2025 sonuna kadar toplam 225 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördüklerini vurguladı. 2025 yıl sonuna kadar faiz indirim beklentisinin önceki beklentiden 75 baz puan daha fazla olduğunu da belirtti.