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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Elite Naturel, Flap Kongre, ve Türk İlaç hisselerine 24 Ekim'e kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm ve Türk İlaç ve Serum Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 24 Ekim tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ELITE.E, FLAP.E ve TRILC.E payları 25/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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