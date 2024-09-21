Palamut göç etti, fiyatı 120 TL'ye yükseldi

1 Eylül'den itibaren bolca tezgahları süsleyen palamut hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürmüştü. Aradan geçen 20 günün ardından palamut daha soğuk sulara doğru göç etmeye başladı.

Fiyatı 50 TL'den önce 80 ve 90'a, sonra 100'e çıkan palamudun tane fiyatı bugün de 120 TL'den satılmaya başlandı. Balıkçılar, kaptanların palamudun soğuk sulara doğru göçe başladığını kendilerine aktardığını belirtirken, vatandaş ise tanesi 120 TL'den satılan palamudun pahalı olduğunu söyledi.

“Palamudun Rusya'ya doğru gittiği söyleniyor”

Denizde av yapan kaptanların palamudun Rusya açıklarına doğru kaçmaya başladığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Palamut sezon başında 50 TL'ydi, yarım kilodan fazlaydı. 800 grama kadar büyüyen palamudu dün 90 TL'ye satmıştık. Karadeniz'deki fırtına dolayısıyla palamut bugün az çıktı. Bundan dolayı palamudun tanesi 120 TL'den satılıyor. Satışlarda bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaş rağbet göstermeye devam ediyor. Piyasada aynı palamudu 150 TL'ye de satan var." dedi.

Kaptanların palamudun Rusya'ya doğru gittiğini söylediğini ifade eden Köse, "Balığın durumu belirsiz. Bundan sonra bol da olabilir kaçabilir de. Yeterli palamut stoku da yapılamadı. Gelen palamut günlük olarak şehirlere yetmiyor. Ondan dolayı stoklanamadı. İnşallah palamut tekrar bollaşır ve vatandaş da ucuz yemeye devam eder.” diye konuştu.

Yakın zamana kadar palamudun tanesini 50 TL'den alan vatandaşlar da en son palamudu 80-90 TL'ye aldıklarını, fiyatının 120 TL olmasının kendilerine pahalı geldiğini söylediler.

Balıkçı tezgahlarında barbun kilo 80 TL, mezgit kilo 80 TL, istavrit kilo 60 TL, hamsi kilo 200 TL, çinekop kilo 200 TL'den satışa sunuluyor.