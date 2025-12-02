Papa’nın ilk Türkiye ziyareti sonrası İznik’te kiralar fırladı

Papa’nın Türkiye ziyareti, toplumda sıkça tartışılan fırsatçılık konusunu yeniden gündeme taşıdı. Ziyaretin açıklanmasıyla birlikte özellikle Bursa’nın İznik ilçesinde kira ve konut satış fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Papa’nın iznik ziyareti emlak piyasasını alevlendirdi

Hristiyanlık tarihinde önemli bir buluşmaya sahne olan antik konsil alanını görmek için geçen hafta İznik’e gelen Papa 14’üncü Leo, ilçeyi kısa sürede emlak spekülasyonlarının odağına dönüştürdü. Ziyaret haberinin yayılmasıyla piyasada hareketlilik dursa da konut fiyatlarında hızlı bir yükseliş gözlendi.

“Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı"

Konuya ilişkin Sözcü'den Ali Can Polat'a konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, “Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca yüzde 59,24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu” ifadelerini kullandı.