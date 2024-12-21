Patrona, öğrenciye vize yok, mavi yakalı işçiye var! İş dünyası Avrupa'nın kapısını aralayamıyor

Turist, iş insanı ve öğrenciye vize duvarı ören Avrupa, sıra işçi ve mavi yakalı çalışana gelince kapılarını sonuna kadar açıyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı vize tavrı hem iş dünyası hem eğitim hem de turizm sektörünün uzunca süredir gündeminden düşmüyor. Avrupa’ya iş, eğitim ya da turist olarak gitmeyi planlayan Türkler vize engeliyle karşı karşıya kalıyor.

Patronlar fuarlara katılamıyor

Bu zamana kadar yüz binlerce vize başvuru ‘ret’ cevabı aldı. İş dünyası temsilcileri, patronlar fuarlara bile katılım sağlayamazken, yakın zamanda İtalya’da eğitim hakkı kazanan çok sayıda Türk öğrenci yaklaşık 5 aydır vize alamıyor. Hal böyle olunca eğitim hakları da yanıyor. İş dünyası da gönderdikleri malzemeleri fuarda sergiliyor ama stantları boş kalıyor. Bu durum yüzbinlerce euroluk büyük zarara da neden oluyor. Ancak bu durum Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu işçilerde ise farklı işliyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Avrupa’dan vize isteyen işçiye büyük kolaylıklar tanınıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde çalışan mavi yakalı çalışanlar uzun vize almayı başarıyor.

150 euro yevmiye ile inşaat işçisine vize

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak vize problemini uzun zamandır yaşadıklarını ifade ederek “Almanya ve Fransa gibi ülkeler altyapılarını yenilemeye başladı. Bu nedenle işçi açıkları var. Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi.

“Yurt dışı projelerimize Türk tercih etmiyoruz”

Sektördeki eleman sorununa da dikkat çeken Eren “Deprem bölgesinde ve büyükşehirlerdeki yeniden inşa ve kentsel dönüşüm projelerinin de etkisiyle, yüksek ücretlere rağmen büyük bir ara eleman açığı bulunmaktadır. Yurt dışı projelerimize daha fazla Türk çalışan götürme hedefimizi yerine getirememe üzüntüsü bir yana, ülkemizdeki şantiyelerimize bile, Orta Asya ve Uzak Doğu’dan eleman getirmek zorunda kalıyoruz. Tüm gençlerimizi üniversite diploması sahibi olmaya yönlendiren anlayışı el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Eğitim sistemimizi ekonomimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeli, üniversite mezunlarımızı da hem nitelik hem de nicelik olarak bir planlamaya ve geliştirmeye tabi tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başvuru sayısında artış yok

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş dünyası olarak Avrupa’nın vize uygulamasından rahatsız olduklarını belirterek “Konuyla ilgili AB’nin üst düzey yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ezberlenen yaklaşımlar görüyoruz. Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var” dedi.

AB mülteci problemini gerekçe gösteriyor

Şekip Avdagiç, AB’nin vize problemine mülteci problemini gerekçe göstermesinin de çelişkili ve teknik olarak karşılığı olmayan bir tutum olduğunu vurgulayarak “Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Yani vizeyi kısa vermiş olmanız, onun kalma kararını değiştiren bir şey değil. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok” ifadelerini kullandı.