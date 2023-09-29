Piyasalarda gözler S&P'nin kararına çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmesi beklenmezken, kredi görünümünde yukarı yönlü revizyon bekleniyor.

14 ekonomist ile düzenlenen ankete göre, S&P Global'in planlanmış değerlendirmesinde Türkiye'nin "negatif" olan görünümü "durağan"a revize etmesi, "B" olan kredi notunu ise sabit tutması bekleniyor.

Görünümün yükseltilmesi beklentisi

Ankete katılım sağlayan 14 ekonomistin 11'i görünümün "negatif"ten "durağan"a yükseltileceğini öngörürken, 14 ekonomistin tamamı "B" olan kredi notunda değişiklik beklemiyor.

Katılımcılardan biri görünümde değişiklik beklemezken, 2'si ise S&P Global'in Türkiye'nin "negatif" olan görünümünü "pozitif"e yükseleceğini öngördü.

S&P Global, en son 31 Mart 2023 tarihinde "durağan" olan görünümü "negatif"e indirirken, "B" olan kredi notunu korumuştu.

S&P Global'in 2023 takviminde 29 Eylül 2023 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. S&P Global, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin bugün TSİ 23.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.