Piyasalarda gün ortası: Altın, dolar ve euro kaç lira?
İstanbul Borsası'sında BIST 100 endeksi kaç lira? Haftanın ilk işlem gününde gün ortasına gelindi? Piyasalarda Altın, dolar, euro kaç TL?
Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde gün ortası geçilirken, BIST 100 endeksi ne kadar arttı? Endeks, günü yüzde 0,12 artışla 8.335,07 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 9,77 puan değer kazandı.
Altının onsu 1.925 doları geçti
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,87, bileşik getirisi yüzde 24,18 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 146,7 düzeyinde.
Serbest piyasada dolar kaç TL?
Serbest piyasada dolar 26,8740 liradan, euro 28,8420 liradan satılıyor.
Altının onsu yükseliyor mu?
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 90,1 dolardan işlem görüyor.