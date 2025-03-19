Piyasalarda sert dalgalanma Türkiye'nin CDS’ini 5 ayın zirvesine taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı haberleri siyaset gündemini hareketlendirirken, piyasalarda da oynaklık yüksek oldu.

Türk Lirası’nda tarihi bir değer kaybı görüldü. Sabah saatlerinde TL, dolar ve Euro karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybederken, Borsa İstanbul’da da değer kaybının artmasıyla devre kesici iki kez çalıştı.

Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini etkileyen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 279 baz puana yükselerek Ekim 2024’ten bu yana zirveye çıktı.

5 yıllık TL tahvil faizi de yüzde 6 oranında arttı.

Bakan Mehmet Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor” derken, dolar/TL’de de uzmanlar Merkez Bankası müdahalesine işaret ederek 38 seviyesinin altına gerileme görüldü.