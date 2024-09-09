Prof. Dr. Aziz Çelik: TES kıdem tazminatına çökme planıdır!

Ekonomide üç yıllık dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'de (OKS) geliştirici düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi. OVP’deki yapısal düzenlemeler arasında “Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır” ifadesi yer aldı.

Programda yer alan bilgilere göre, OKS'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Ayrıca BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

Aziz Çelik: Kıdem tazminatına çökme planı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kıdem tazminatı tartışmaları derinleşirken Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Kısa ve öz: Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kıdem tazminatına çökme planıdır!" dedi.

"İkinci emekli aylığı iddiası aldatmaca"

TES'in sosyal güvenlik sistemi ve kıdem tazminatı için ciddi bir tehlike olduğunu belirten Çelik, "İkinci emeklilik maaşı" gibi pazarlanmaya çalışılan bu model gerçekleşirse mevcut kamusal emeklilik sistemi ve aylıkları daha da kötüleşebilir ve emekli aylıklarının iyileştirilmesi yerine "ikinci emekli maaşı" aldatmacası öne çıkarılabilir. Sosyal güvenlik sisteminin bireyselleşmesinin, özelleştirilmesinin önü açılabilir." dedi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi için öngörülen prim kesintisi ile ikinci bir emekli aylığı almanın mümkün olmadığını ve kıdem tazminatının aylık harçlığa dönüşeceğini söyleyen Çelik, "Halen SGK'de yüzde 20 olan uzun vadeli sigorta kolları prim oranları ve kamu katkısı ile ile ödenen aylıklar ortada iken çok daha düşük kesinti oranlarıyla ikinci emekli aylığı iddiası tam bir aldatmacadır" dedi.

Çelik, hükümetin bir yandan kıdem tazminatını tasfiye etmek bir yanda da düşük emekli aylıklarına verilen tepkileri bertaraf etmek için bir taşla iki kuş vurma planı içerisinde olduğunu söyledi.