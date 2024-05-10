Prof. Dr. Elgin: Merkez'in abuk tablosu, asgari ücrete zam yapılmamak için hazırlanmış

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün 2024 yılsonu enflasyon tahmininin güncellendiğini ve yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarılacağını açıkladı.

Karahan'ın açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yer alan ve dikkat çeken bir tabloda, ''Son yıllarda ücret ayarlamalarında geçmiş enflasyonunun daha önemli rol oynaması ve asgari ücretin yılda iki kere güncellenmesi, asgari ücretin katsayısında artışı beraberinde getirmiştir'' ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin sosyal medya hesabından tabloda yer alan ifadeleri sert bir dille eleştirdi.

Çiller döneminin sunumuna benzetti

Ceyhun Elgin, "Tansu Çiller'in vaktiyle Y=C+I+G+X-M'yi tahminleyip R2=1 diye sunum yapmasıyla yarışır" ifadelerini kullanarak tabloyu, Çiller döneminde asgari ücrete zam yapmamak için hazırlanan sunuma benzetti.

Bu abuk tablo...

Elgin şunları söyledi:

"Dün açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda yer alan şu tablo yer yer eleştiri alsa da birçok iktisatçının yeterince dikkatini çekmemişe benziyor. Oysa şaka gibi bir sonuç. Daha kötüsü, anlaşılan bu abuk tablo, temmuzda asgari ücrete zam yapılmasına karşı da kullanılacak.

Bu tablo, bazıları için şaşırtıcı sonuçlar içerebilir. Dahası, söz konusu tablonun AK Parti ekonomi kurmaylarının Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasına karşı bir argüman olarak kullanılacağı sonucuna da ulaşılabilir.

Asgari ücretle geçinen vatandaşlar için endişe verici

Sonuç olarak mevcut yönetimin, asgari ücretin güncellenmesi konusunda alınacak kararların, ekonomik, sosyal ve politik güncel faktörleri dikkate alarak yapılmasının yanında tek bir veriye dayanarak kesin sonuçlar çıkarmanın yanıltıcı olabileceği gibi milyonlarca çalışanın temel geçim kaynağı olan asgari ücretin, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında gerileme yaşamaya devam etmesi, asgari ücretle geçinen vatandaşlar tarafından endişe veririr durumda."