Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Enflasyon hala neden yüksek?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonda istenen düşüş hızının yakalanamamasına yönelik bir değerlendirme yaptı.

TCMB’nin 2024 yılında hazırladığı enflasyon raporu sunumlarının ilkinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 olurken, ikinci ve üçüncü toplantılarda tahmin yüzde 38 olmuştu. Son toplantıda ise tahmin orta noktası yüzde 44’e çıkmıştı.

Mart 2024’ten bu yana yüzde 50 seviyesinde bulunan politika faizine karşın enflasyon yüzde 65’e yakın başladığı yılın, mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirveyi görerek, kasım ayında yüzde 47’e geriledi.

Enflasyon neden hala yüksek?

Enflasyonda istenen gerilemenin yaşanamamasının nedenini Prof. Dr. Hakan Kara, paylaştığı bütçe dengesi grafiği ile açıkladı.

“Bu kadar faiz artışına ve kredi kısıtlamalarına rağmen enflasyon neden hala yüksek diye merak edenler için” ifadeleriyle paylaştığı grafikte Kara, nakit dengesi ile bütçe dengesi arasında açılan makası gösterdi.

İşte o grafik: