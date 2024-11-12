Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez

Enflasyon eylül ayında yıllık yüzde 49,38 açıklanmasının ardından ekim ayında da yüzde 48,58 ile yavaş bir düşüş sergilemişti. Merkez Bankası da 2024 yılı son enflasyon raporu toplantısında yıl sonuna iki ay kala tahminlerini yüzde 38’den 44’e çıkarmak zorunda kalmıştı.

Son açıklanan sanayi üretim ve perakende satış verilerine göre, Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara bu tablonun nedenlerinden birine dikkat çekti.

TÜİK’in dün açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi Eylül 2024’te yıllık yüzde 2,4 azalış göstermişti.

Bugün açıklanan Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül 2024 verilerinde de perakende satış hacminin yıllık yüzde 15,9 oranında arttığı görüldü. Eylül ayının da etkisiyle perakende alt kalemleri en yüksek aylık artışı “bilgisayar, kitap, iletişim aygıtlarında” görülürken, aylık bazda tek azalış gösteren alt kalem ise otomotiv yakıtı olmuştu.

Üretim azalıyor, tüketim artıyor

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya platformundaki paylaşımında, üretime yönelik sanayi üretimindeki gerileme ile tüketime yönelik perakende satış verilerinin aynı grafikte gösterildiği bir paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında, “Şu tablo değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşük seviyelere inmez, buraya not düşmüş olayım” dedi.