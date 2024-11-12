  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez

Enflasyonla mücadelede düşüş istenilen hızda olmazken, bunun nedenlerine yönelik bir değerlendirme Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan geldi. Ekonomide tüketim ve üretime yönelik verilere işaret eden Kara, bu tablonun değişmediği sürece enflasyonda kalıcı düşüş olmayacağını savundu.

Şeyda Uyanık
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez
Takip Et

Enflasyon eylül ayında yıllık yüzde 49,38 açıklanmasının ardından ekim ayında da yüzde 48,58 ile yavaş bir düşüş sergilemişti. Merkez Bankası da 2024 yılı son enflasyon raporu toplantısında yıl sonuna iki ay kala tahminlerini yüzde 38’den 44’e çıkarmak zorunda kalmıştı.

Son açıklanan sanayi üretim ve perakende satış verilerine göre, Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara bu tablonun nedenlerinden birine dikkat çekti.

TÜİK’in dün açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi Eylül 2024’te yıllık yüzde 2,4 azalış göstermişti.

Sanayi üretiminde daralma devam ettiSanayi üretiminde daralma devam ettiEkonomi

Bugün açıklanan Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül 2024 verilerinde de perakende satış hacminin yıllık yüzde 15,9 oranında arttığı görüldü. Eylül ayının da etkisiyle perakende alt kalemleri en yüksek aylık artışı “bilgisayar, kitap, iletişim aygıtlarında” görülürken, aylık bazda tek azalış gösteren alt kalem ise otomotiv yakıtı olmuştu.

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde arttıTicaret ve perakende satış hacmi eylülde arttıEkonomik Veriler

Üretim azalıyor, tüketim artıyor

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya platformundaki paylaşımında, üretime yönelik sanayi üretimindeki gerileme ile tüketime yönelik perakende satış verilerinin aynı grafikte gösterildiği bir paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında, “Şu tablo değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşük seviyelere inmez, buraya not düşmüş olayım” dedi.

Sanayi Üretimi Eylülde Daralmaya Devam Etti, İşsizlik Sabit Kaldı!Sanayi Üretimi Eylülde Daralmaya Devam Etti, İşsizlik Sabit Kaldı!Ekonomi
Prof. Dr. Hakan Kara: Sanayi yavaşladı diye Merkez’in faiz indireceğini sanmıyorumProf. Dr. Hakan Kara: Sanayi yavaşladı diye Merkez’in faiz indireceğini sanmıyorumGündem
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdiKSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdiŞehirler
Sanayi üretiminde bardağın yarısı boş, hayır yarısı dolu!Sanayi üretiminde bardağın yarısı boş, hayır yarısı dolu!Ekonomi
Ekonomi
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
Yoksulluk artıyor: Türkiye’de yardım alan ailelerin sayısı 10 yılda iki kat arttı
Yardım alan ailelerin sayısı 10 yılda iki kat arttı
Türkiye'ye yaklaşık 7,7 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye yaklaşık 7,7 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Balık boyları denetime takıldı! 92 işletmeye 2 milyon TL ceza kesildi
Balık boyları denetime takıldı! 92 işletmeye 2 milyon TL ceza kesildi
Lüfer tezgahlara düştü! Fiyatı cep yakıyor
Lüfer tezgahlara düştü! Fiyatı cep yakıyor
Türk Eximbank, 796 milyon dolar kredi sağladı
Türk Eximbank, 796 milyon dolar kredi sağladı