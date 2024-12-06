Prof. Dr. Hakan Kara’dan bankalara enflasyon muhasebesi için fazla vergi uyarısı!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılında bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulanmamasını değerlendirdi.

Kara değerlendirmesinde, bankaların bu uygulama nedeniyle daha fazla kar etmiş görüneceklerini ve buna göre daha fazla vergi ödemek durumunda kalacaklarını belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“2025 yılında bankalara enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının bankalar için iyi olacağına dair yorumlar gördüm. İşin aslı tam öyle değil. Bankaların karlılığı kâğıt üstünde daha yüksek görünecek olsa da gerçekte daha fazla vergi ödeyecekler. Bu durumdan memnun olmayacaklardır.”