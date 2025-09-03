Prof. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ yorumu: TCMB’nin faiz indirim olasılığı çok azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan ilk yorum geldi.

Enflasyon faiz indirimine kapıyı kapattı

Piyasa beklentilerini aşan enflasyon verisinin ardından TCMB’ye yönelik faiz beklentisini değerlendiren Prof. Dr. Kara, piyasanın beklediği 300 baz puanlık faiz indirimine kapıyı kapattı.

“Bu ortamda 300 puan indirim olmaz”

Kara, dünkü büyüme ve bugünkü enflasyon verisinden sonra eylül ayında Merkez Bankası’nın 300 baz puan indirme olasılığının azaldığını dikkat çekti.

Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından TCMB faiz beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonun ana eğilimini en iyi yansıtan medyan enflasyona baktığımda sene başından beri iyileşmenin çok sınırlı olduğunu görüyorum. Talepte belirgin bir yavaşlama da yok. Risk faktörleri ise aynen yerinde duruyor. Bu ortamda 300 baz puan indirim olmaz.”

TCMB’nin enflasyon tahmini aralığı için patikayı açıkladı

Prof. Dr. Kara, ağustos ayı enflasyon verisinin ardından, rakamların TCMB’nin tahmin aralığına ulaşması için aylık patikayı da açıkladı. Kara, “Resmi enflasyonun sene sonunda merkez bankasının %29 tahmin sınırının altında kalması için bundan sonra aylık ortalama %1,6 enflasyon gerekiyor” dedi.