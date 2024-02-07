Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan hükümete çağrı: Seçim sonrası mecbur yapacaksınız, neyi bekliyorsunuz

Yüksek enflasyon şartlarında paranın alım gücünün düşmesi nedeniyle tedavüldeki banknotların kullanımında da güçlükler yaşanıyor. Şu anda piyasadaki en büyük kâğıt para 200 TL.



Uzun süredir hükümetin 500 TL'lik banknot piyasaya süreceğine yönelik haberler medyada çıkıyor.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da hükümete 500 TL'lik banknot çağrısı yapan isimlerin başında geliyor.

Prof. Dr. Demirtaş konuya ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

500 ve 1000 TL'lik banknotların piyasasa sürülmesi için uzun süredir çağrı yaptığı söyleyen Özgür Demirtaş, "Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.