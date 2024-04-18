Prof. Kara: TCMB'yi desteklemem ekonomide iyimser olduğum anlamına gelmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti ve Akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası ile ilgili son günlerde yaptığı değerlendirmelerin olumlu karşılanması ve bununla ilgili "Hocam Merkez Bankası hakkında sık sık olumlu şeyler yazıyorsunuz, ekonominin gidişatından umutlu musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

'Türkiye ekonomisinin gidişatından umutlu musunuz'

Prof. Kara, bir takipçisinin sorusuna açıklık getirdi. Kara, TCMB'nin son kararlarını beğendiğini belirterek eski kurumunu desteklediğini belirtti. Ancak bu durumun ekonomi konusunda iyimser omduğu anlamına gelmeyeceğini belirten Kara, daha önceki mesajında sıraladığı işlerin yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kara şunları kaydetti:

"Çok soruluyor: "Hocam Merkez Bankası hakkında sık sık olumlu şeyler yazıyorsunuz, ekonominin gidişatından umutlu musunuz?"

Arkadaşlar, açıkçası kariyerimin büyük bölümünü geçirdiğim eski kurumumun son yıllardaki durumunu büyük hüzünle izledikten sonra itibarını biraz toparlayacak işler yapmaya başlaması beni mutlu ediyor.

Eski kurumumu yüreklendirmek ve destek vermek, benim için bir babanın sağlıksız işlere girmiş çocuğunda olumlu yönde bir gayret görünce biraz umutlanması ve desteklemesi gibi doğal bir tepki.

Bu durum ekonomiye dair tamamen iyimser olduğum anlamına gelmiyor. Gerçek anlamda iyimser tarafa geçmem için asıl olarak aşağıda sıraladığım işlerin yapılmaya başlaması önemli.

Bu aşamada içlerinden sadece faiz artışı yapıldı. Gelinen noktada tek başına faiz artışı enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için yeterli olmayacaktır. İstikrar için aşağıda bahsettiğim çerçevede kapsamlı bir politika bütününün hayata geçirilmesi gerekiyor."