Protesto edilen senet adedi azaldı
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, aralık ayında protesto edilen senet adedi azaldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık 2023’te protesto edilen toplam 18 bin adet senedin parasal tutarı 3 milyar TL oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre senet adedi yüzde 12 azalırken, senet tutarı yüzde 177 arttı.
İl bazında protesto edilen senetler
2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 36’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile Ankara ve Konya, yüzde 5 ile İzmir ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.