Protesto edilen senet adedi azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık 2023’te protesto edilen toplam 18 bin adet senedin parasal tutarı 3 milyar TL oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre senet adedi yüzde 12 azalırken, senet tutarı yüzde 177 arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 36’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 7 ile Ankara ve Konya, yüzde 5 ile İzmir ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.