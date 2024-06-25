PTT Personel alımı başvuru şartları 2024: PTT personel alımı başvuru nereden yapılır?

PTT personel alımı başvuru şartları 2024 hakkındaki konular işe girmek isteyen adaylar tarafından masaya yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl PTT bünyesine binlerce çalışanı alarak istihdam rekoru kırmıştı. 2024 senesinde ise şu ana kadar beklenilen işe alımları gerçekleştirmedi. Tabi burada kamuda yapılan tasarrufta ön planda. Peki 2024 PTT başvuru şartları neler, PTT personel alımı 2024 başvuru nereden yapılır? İşte PTT'ye girmek isteyen adayların merak ettiği soruların yanıtları!

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

PTT personel alımı başvuru şartları 2024 için araştırmalar sürüyor ancak PTT Genel Müdürlüğü'nden ya da internet sitesi üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat genellikle PTT personel alımı başvuru şartları önceki alımlarda istenen şartlarla paralel gidiyor. Bu çerçevede istenen bazı şartlar şu şekilde:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

PTT'ye iş istihdamı yapmak isteyen adayların, ilk olarak PTT'nin resmi internet sitesinden başvuru alanlarını seçmeleri şarttır.

Başvuru sırasında, adayların sadece tek bir alan için seçim yapabileceği ve değerlendirmelerin, edindiklere puanlara göre gerçekleştirilebileceğinin altı çizilmiştir.

Aynı zamanda, sınava girmek isteyenler, sınav ücretini Ziraat Bankası veya PTT'nin web sitesi üzerinden yatırabilirler.