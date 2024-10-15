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QNB, Mısır ve Türkiye markalarını tek çatı altında birleştiriyor

QNB Group, Mısır ve Türkiye'deki markalarının artık QNB adı altında faaliyet göstereceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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QNB, Mısır ve Türkiye markalarını tek çatı altında birleştiriyor
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Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans kuruluşlarından QNB Group, Mısır ve Türkiye'deki markalarını birleştirmek için önemli bir stratejik hamle yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; yeniden markalaşma kapsamında Mısır'da QNB Alahli ve Türkiye'de QNB Finansbank tek bir "QNB" adı altında faaliyet gösterecek.

QNB Group İcra Kurulu Başkanı Abdullah Mubarak Al Khalifa şu açıklamalarda bulundu:

"Mısır ve Türkiye'de birleşik marka kimliğimizi açıklamaktan heyecan duyuyoruz. Bu stratejik adım, markamızı daha güçlü ve daha organize hale getirerek dünya çapındaki müşterilerimizin zihnine yerleştirme kararlılığımızın altını çiziyor. Faaliyetlerimizi QNB çatısı altında birleştirerek, inovasyonu teşvik etmek, erişim alanımızı genişletmek ve hissedarlarımıza daha fazla değer sunmak için daha iyi bir konumda bulunuyoruz. Bu yeniden markalaşma ile QNB, müşteri odaklılık temel değerlerini koruyarak önümüzdeki yıllarda başarısını ve büyümesini sürdürmeyi dört gözle beklemektedir. QNB Group şu anda 8,4 milyar ABD doları marka değeri ile Orta Doğu ve Afrika'daki en değerli banka markasıdır. Grup, iştirakleri ve bağlı şirketleri aracılığıyla üç kıtada 28 ülkeye yayılmakta ve kapsamlı bir gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır" dedi.

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