Rahmi Koç 20 yıl sonra itiraf etti: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, girişimcilere ilham veren tavsiyeler sunarken kendi iş deneyimlerinden dikkat çekici örnekler paylaştı. "20 yıl önce beş farklı işe yatırım yaptık. Sadece biri başarılı oldu, diğer dört girişim ise başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu tek yatırım, diğerlerinin zararını kapatmakla kalmadı, ayrıca kar da getirdi," diyen Koç, en karlı yatırımın hava vinci işi olduğunu vurguladı.

GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu açıkladı

Koç Holding, otomotivden beyaz eşyaya, demir çelikten turizme birçok sektörde faaliyet gösteren ve global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden bir dev. Ancak Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un açıklamaları, bu dev grubun da başarısız yatırımlarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Özellikle GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu daha önce de belirten Koç, girişimcilikteki risklerin altını çizdi.

"Şimdilerde startuplar çok konuşuluyor"

Rahmi M. Koç, Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik dünyasındaki trendleri değerlendirerek, "Benim iş hayatım boyunca birçok moda yatırım alanı oldu. Bir dönem herkes tekstil, iplik işine giriyordu, sonra domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdilerde ise startuplar çok konuşuluyor. Eğer iyi yönetir ve hedeflerinizi doğru belirlerseniz, sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşabilirsiniz" dedi.

Neden başarısız oldu?

Rahmi M. Koç, yaptıkları yatırımların bazılarının neden başarısız olduğunu da şu örneklerle anlattı: "Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı. Bir başka girişimcinin banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine yatırım yaptık, o da battı. Ayrıca, ölçülerinizi alıp size uygun kıyafetleri öneren bir sistem için yatırım yapmıştık. Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı. Tek kazanç sağlayan ise telesiyej direklerini helikopterle dikme işi yapan hava vinç yatırımı oldu."

"Hata yapmaktan korkmamalısınız"

Koç, girişimcilik dünyasında rekabetin çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, gençlere "fevkalade ince ve derinlikli etüt yapmaları" gerektiğini tavsiye etti. İşe girmeden önce rekabetin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Karşınızdaki rakipleri zayıf görmemek lazım, onlar da en az sizin kadar akıllı olabilir. En önemlisi, başkalarının hatalarından ders çıkarıp benzerlerini yapmamak için çaba göstermek gerekiyor" dedi.