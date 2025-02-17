Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi! Bakanlık ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığınca Ocak ayında yapılan denetimlerde toplam 22 bin 818 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firmaya 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılı Ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22 bin 818 firmanın denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Ocak ayında Ticaret Bakanlığımız taşra teşkilatınca tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketleri denetimlerinde; toplam 22 bin 818 firma denetlenmiş ve aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firma hakkında 55,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan fiyat etiketi kapsamında 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlenmiş olup, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada, 52,7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2 bin 34 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi. Diğer taraftan, İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firma denetlendi. Aykırılıklar için 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı."