Ramazan'da ete zam yok: Kuşbaşı et ve kıyma fiyatı ne kadar?

Takip Et

Ramazan ayı Perşembe günü başlayacak. Vatandaşların Ramazan ayında ucuz et tüketmesi için Et ve Süt Kurumu (ESK) harekete geçti. İmzalanan protokolle, Tarım Kredi kooperatiflerinde kuşbaşı et ve kıyma satılacak.

Et fiyatlarında Kahramanmaraş depremlerinden sonra 30-40 TL artış yaşındı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte ise yeniden 20-30 TL'lik bir artış yaşandı.

Peki Tarım Kredi Market zincirlerinde kuşbaşı et ve kıymanın fiyatı ne kadar? bu marketlerde et kaç TL'den satılacak?

İmzalanan protokolli Tarım Kredi Marketlerinde kıymanın kilogramı 140 TL, kuşbaşının kilogramı da 150 TL'den market raflarında satılacak. Marketlerde aylık 600 ton et satılması planlanıyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladıklarını belirterek Ramazan ayında piyasada fiyatları dengelemek istediklerini belirtti.

Kayhan, İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceklerini belirterek kasaplarda kıymanın 190 TL, kuşbaşı etin 210 TL'den satılacağını açıkladı.

Et Süt Kurumu mağazalarında indirimli etler birer kilo olarak satışa sunuldu.

Tüm vatandaşların yararlanması amacıyla kıyma ve kuşbaşı et birer kilo olarak satılıyor.