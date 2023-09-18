Reeder halka arz sonuçları: Ne zaman işlem görecek, kaç lot verir?
Reeder halka arz sürecinde talep toplama işlemleri sona erdi. Şirketin halka arzında sonuçlar merak konusu. 2023 Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Reeder kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? Tüm ayrıntılar...
Reeder halka arz talep toplama süreci sona erdi. Şirket REEDR BIST koduyla işlem görecek. Halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtılacağı açıklanmıştı. Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı?
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasında Reeder'ın kodu, "TRREEDR" olarak tanımlandı.
Reeder, REEDR BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.
* Halka arz süreci 15 Eylül saat 17.00'da bitecek.
* 215 milyon lot halka arz edilecek.
* Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL.
* Şirketin borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.
* Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak.
* 215 milyon adet lot dağıtılacak, halka arz açıklık oranı yüzde 25.26 olarak belirlendi.