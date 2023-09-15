Reeder halka arzı ne zaman bitecek? Kaç lot verir? Halka arzda son saatler

Reeder Halka arz sürecinde talep toplamada son saatlere girildi. REEDR BIST koduyla talep toplama işlemleri sürerken talep toplama süresinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler liderliğinde yapılan halka arzda talep toplama tarihleri 13-14-15 Eylül olarak açıklanmıştı. İşlemler 15 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar sürecek.

Reder halka arzı ne zaman bitecek?

Reeder, REEDR BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

* Halka arz süreci 15 Eylül saat 17.00'da bitecek.

* 215 milyon lot halka arz edilecek.

* Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL.

* Şirketin borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.

* Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak.

* 215 milyon adet lot dağıtılacak, halka arz açıklık oranı yüzde 25.26 olarak belirlendi.

Mevcut ortaklara ait paylar da satışa sunuldu

Reeder Teknoloji'nin SPK'ya başvurusu onaylanarak sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile yapılacak halka arzda sermayesinin 780 milyon liradan 938 milyon liraya artırılmasına karar verilmişti.

Halka arz edilecek 158 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 39 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak.

2022 yılında, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yaklaşık 7,5 kat, toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artıran Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü maliyet avantajının da etkisi ile akıllı telefon oluşturuyor.