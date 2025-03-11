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Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya soruşturma

Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya soruşturma
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Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. 

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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