Rekabet Kurumu çiğ süt sektöründe soruşturma başlattı

Veysel Ağdar

Rekabet Kurumu, çiğ süt üreticilerine yönelik haksız uygulamalara karşı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, bazı sanayiciler, kooperatifler, birlikler ve süt toplayıcı müteahhitlerin, üreticilere "süt karşılığı yem alma mecburiyeti" gibi zorlayıcı uygulamalarda bulunmaları, standart sözleşme maddelerini tek taraflı değiştirmeleri ve sözleşme şartlarına uymamaları gibi sebeplerle açıldı.

TÜSEDAD, bu süreçte haksızlığa uğradığını düşünen tüm üreticilere çağrıda bulunarak, konuya dair bilgi paylaşımı yapılmasını istedi. Dernek, hem üreticileri korumayı hem de kurallara uygun çalışan sanayici ve alıcıların haksız rekabete maruz kalmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

Başvuru Yapabilecek Üreticiler Şu Kapsamda Belirlendi:

1 Ekim 2025 öncesi, minimum %3,6 yağ ve %3,2 protein değerine sahip çiğ sütünü 18,35 TL/LT’nin altındasatmak zorunda kalanlar,

1 Ekim 2025 sonrası aynı değerlerdeki çiğ sütünü 19,60 TL/LT’nin altında satmak zorunda kalanlar,

Kestiği fatura ya da müstahsil makbuzunun bedelini 45 gün içinde tahsil edemeyenler,

Süt karşılığı yem alma zorunluluğuyla karşı karşıya kalan üreticiler,

Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği kalite değerleri dışında fiyatlandırılan üreticiler (1 Ekim öncesi her 1 dizyem için 27 Kuruş/Lt, sonrası için 29 Kuruş/Lt ±),

Standart çiğ süt tip satış sözleşmesindeki matbu maddeleri tek taraflı olarak değiştirilen üreticiler.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

TÜSEDAD, bu kapsama giren üreticilerin, aşağıdaki bilgileri yalnızca SMS ya da WhatsApp yoluyla 0539 700 58 88 numaralı dernek hattına iletmelerini rica etti:

Üreticinin Adı Soyadı

İl

İlçe

Köy

Cep Telefonu Numarası

Dernekten yapılan açıklamada, paylaşılan tüm bilgilerin tamamen gizli tutulacağı özellikle vurgulandı.