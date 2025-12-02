  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren ‘Dyson’ hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu tarafından Dyson'a soruşturma açıldı
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

Dağıtım sistemi mercek altında

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş, yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği belirtildi. Ayrıca Dyson’ın, Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.

