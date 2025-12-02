Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilen Türk mutfağı, bu kez alışılmadık bir listeyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen “en düşük beğeni alan Türk yemekleri” listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde ise yıllardır tartışmaların odağında olan kapuska yer aldı.

Listenin tepesinde kapuska var

Lahana ve çeşitli malzemelerin birleşmesiyle hazırlanan kapuska, Türkiye’de uzun süredir “seven–sevmeyen” kutuplarını keskinleştiren yemeklerin başında geliyor.

Kimine göre “şifa kaynağı”, kimine göre ise “kokusu bile yeter”…

Taste Atlas kullanıcılarından aldığı düşük puanlarla kapuska, listenin birinci sırasına yerleşti. Kapuskanın ardından listede Türk mutfağının yine tartışmalı lezzetleri bulunuyor.

Türk mutfağının en düşük puanlı 10 yemeği

Taste Atlas verilerine göre en az beğenilen 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:

• Kapuska

• Beyin salatası

• Kaymaklı kayısı

• Mahluta

• Osmanlı macunu

• Kuzu kelle

• Hoşaf

• Türlü

• Etli taze fasulye

• Hanım göbeği

Uluslararası kullanıcılardan düşük not

Listede yer alan yemeklerin büyük kısmı Türkiye’nin farklı bölgelerinde geleneksel olarak yapılsa da uluslararası kullanıcılar tarafından düşük puan aldı. Özellikle yöresel tariflere alışık olmayan kullanıcıların yorumları, sıralamanın şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Taste Atlas nedir?

Taste Atlas, dünya mutfaklarını, yerel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtan uluslararası bir gastronomi platformu.

Kullanıcı yorumları ve uzman değerlendirmeleriyle oluşturulan listeler, ülkelerin mutfak kültürlerine küresel ölçekte görünürlük sağlamayı amaçlıyor.

Platform, hem “en iyi” hem de “en kötü” yemek listeleriyle dünya mutfaklarını karşılaştırmalı olarak sunuyor.