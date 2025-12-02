Netflix'te yayınlanacaktı: Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı

Film ve dizi platformu Netflix'in hazırladığı Münevver Karabulut belgeselinin her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanması durduruldu.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; belgesel için yayın durdurma tedbiri uygulandı. Münevver Karabulut’un annesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, "Belgeseli yayınlamayın" dedi.

Resmi yayın tarihi açıklanmamıştı

Mahkeme yürütülen yargılama sonuçlanıncaya kadar “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgeselin; sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasını durdurdu.

Kararda; murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durum oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.

Platform, dünya çapında yayınladığı "true crime" belgeselleri kapsamında "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adıyla ilk fragmanını da yayınlamıştı.

Yapım için resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.