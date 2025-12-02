Manavgat Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında halen belediye çalışanı olan ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş insanlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı kişilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

İddianame hazırlandı

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlamalarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu olan 9 kişinin 'örgüt yöneticisi' sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; "örgüt yöneticisi" olduğu iddia edilen tutuklu Hüseyin Cem Gül, Mehmet Engin Tüter, iş insanı Mesut Kara ile tutuksuz iş insanları İ.G, D.D'nin verdikleri ifadelerle, "etkinlik pişmanlıktan" yararlandırılmaları istendi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok belgeyde yer aldı.