Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybederken, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, Konya istikametine seyreden bir otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla ulaştı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti

Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.