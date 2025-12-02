  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi
Takip Et

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi
Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen feci kazada, medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybederken, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, Konya istikametine seyreden bir otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla ulaştı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi - Resim : 1

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti

Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarakAlman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarakDünya

 

Yeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyorYeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyorGündem

 

 

Gündem
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi
Netflix'te yayınlanacaktı: Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı
Netflix'te yayınlanacaktı: Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı
Sahte engelli raporu vurgunu: SGK 800 usulsüz emekliliği iptal etti
Sahte engelli raporu vurgunu: SGK 800 usulsüz emekliliği iptal etti
Yeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyor
Yeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyor
'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek