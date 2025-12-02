Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı
Akşam saatlerinde yaşanan olayda, Konya istikametine seyreden bir otomobil ile karşı yönden gelen TIR şiddetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla ulaştı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Sağlık sektöründe tanınan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.