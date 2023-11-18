Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla elektrikli araçlardaki matrah oranları güncellendi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre motor gücü 160 kW'yı geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkartıldı.

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve fiyatı 1 milyon 450 bin liranın üstünde olan araçlara uygulanan yüzde 40, motor gücü 160 kW'ı geçen matrahı 1 milyon 350 bin TL altında kalan araçlara yüzde 50 ve matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi geçen araçlara yüzde 60 ÖTV uygulanıyor.

Yürürlüğe girdi

Matrah düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.