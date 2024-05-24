Restoranların maliyeti arttı kârlar “bir bardak su” oldu

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Açılışta konuşan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, son 4 yılda artan maliyetler nedeniyle yüzde 75’i eriyen kârın bir bardak su seviyesine indiğini söyledi. Restoranların pahalılık nedeniyle eleştirildiğini belirten Demirer, “2020’de 9,35 lira olan Euro bu yıl 34,57 TL. Asgari ücret yüzde 602, yiyecek içecek maliyetleri yüzde 751, enerji yüzde 710 arttı. Matematik belli. Eskiden 100 Euro’ya yediğiniz yemeyi 200 Euro’dan aşağı yeme şansınız yok. Arada çürük elmalar olabilir ama artan pahalığının sebebi restoranlar değil” dedi.

Sektörün cirosunun 2019’da yaklaşık 120 milyar TL olurken, Geçen yıl 550 milyar TL’ye çıktığını belirten Demirer, 2024 yılını ise yüzde 61 büyüme ile 900 milyar TL ile kapatmayı beklediklerini söyledi. Dolar bazında ise 2019’da yaklaşık 22 milyar dolar olan cironun, 2023’te yine 22 milyar dolar olduğunu ifade eden Demirer, “Bu yıl dolar bazında 25 milyar dolara çıkacak. 2019 yılında yaklaşık 128 bin olan işletme sayısının da bu yıl sonunda 139 bini bulmasını öngörüyoruz” dedi.

Yeme içme sektörüne sürdürülebilirlik belgesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye’nin 2023’te 56 milyar dolara ulaşan turizm geliri içindeki yeme-içme harcamasının yüzde 19 arttığına işaret ederek, bunun turizm tanıtım ve geliştirme çalışmalarının başarıya ulaştığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ersoy, “Dünyada ‘Gastrocity’ olarak da adlandırılan Londra, Paris, New York gibi büyük metropollerde olduğu gibi ‘fine dining’ amacıyla Türkiye’ye gelinebileceğini anlatmak istiyoruz. İstanbul, İzmir, Bodrum Gastrocity olarak öne çıkıyor” dedi. Ersoy, Sürdürülebilir Turizm Programı ile konaklama sektöründe yaptıkları 3 aşamalı sürdürülebilirlik belgesi çalışmalarının, yakında yeme-içme sektörüne de geleceğini, bununla ilgili bir protokol hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.