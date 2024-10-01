Rezervlerde rekor bekleniyor: Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırmasının etkilerinin piyasada görünümüne yönelik gösterge olan gecelik faizler (TLREF) yeniden yüzde 50 olan politika faizinin üzerine çıktı.

Reuters haberine göre, TCMB'nin 1,2 milyar dolara yaklaşan ters swap işlemi ve zorunluk karşılık kararlarının etkisi gecelik faizi geçen hafta bulunduğu yüzde 47 seviyelerinden dün yeniden yüzde 50,57 seviyesine yükseltti. Likidite fazlasının da 400 milyar TL'den 200 milyar TL'nin altına gerilediği görüldü.

TL likidite fazlasında ana etken, TCMB'nin ilk çeyrek sonundan bu yana 95 milyar dolara yaklaşan rezerv birikiminin oluşturduğu TL olmaya devam ettiği hesaplanırken, bankacılar bu tutara ek olarak geçen hafta TCMB'nin net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini de hesaplıyor. Hesaplamalara göre toplam rezerv 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşması bekleniyor.

TCMB faiz indirimine ne zaman başlayacak?

TCMB geçen ay politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, gelecek döneme yönelik yönlendirmelerinde PPK metninden 'sıkılaştırma' ifadesini kaldırdı.

Ekonomistler, metin değişikliğinin henüz gündemde olmayan faiz indirimini son çeyrek verilerinde gündeme getirebileceğine yönelik önemli bir işaret olarak görüyor.

Bazı ekonomistler, ilk faiz indiriminin veriler doğrultusunda kasım toplantısında gerçekleşebileceğini öngörürken, bazı ekonomistler de aralık ya da 2025’te daha doğru zamanlama olacağı görüşünü taşıyor.

Reuters anketleri en erken kasım ayında başlayacak ve büyük bölümü önümüzdeki yıl olmak üzere 2025 sonuna kadar 20 tam puanın üzerinde faiz indirimi beklentisi içeriyor.