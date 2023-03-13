Rusya’ya gıda ihracatını 2 milyar dolar artırma fırsatı

İmam GÜNEŞ / MOSKOVA



Pandemide gıdaya olan talebin artması, iki önemli rakip olan Rusya ve Ukrayna’nın savaş halinde olmasıyla geçen yıl ihracatını yüzde 25’in üzerinde artıran hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yıl Rusya pazarında da büyüme planları yapıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında sektör, Rusya’ya yaptığı 83,9 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97’lik artış sağladı. Bu dönemde Rusya, Irak ve ABD’den sonra sektörün önemli pazarı oldu.

Türk firmalar da Rusya’nın başkenti Moskova’da 30'uncusu gerçekleşen PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı’nda yeni işbirlikleri sağlamak için yerini aldı. Fuarda EKONOMİ gazetesine konuşan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, Rusya’nın ciddi bir nüfus ve alım gücüne sahip olduğunu belirterek, “İHBİR olarak geçen yıl toplam 3,3 milyar dolar ihracat yaptık. Rusya’ya yapılacak doğru çalışmalarla ihracatımızın en yüzde 50’sini sadece bu ülkeden sağlayabiliriz” dedi.

Ambargoya takılan ülkeler dolaylı olarak fuara katıldı

Ambargo nedeniyle fuara katılan ülke sayısı fazla olmamakla birlikte, özellikle Avrupa ülkelerinin fuara başka ülkelerdeki firmalar üzerinden dolaylı olarak katıldığı belirtiliyor. Başta Çin, Ermenistan, Sırbistan ve Macaristan gibi 10'dan fazla ülke fuardaki yerini alırken, Türkiye ise 40 firma ile en fazla katılım yapan ülkeler arasında yer aldı. Taycı, metrekare ve yer bulamadıkları için 40 firmanın da dışarıda kaldığı bilgisini verdi. Önümüzdeki yıl 100 firma ile fuara katılmak istediklerini söyleyen Taycı, “Büyükelçimize de bu talebimizi ilettik. Metrekareleri merkezi noktalarda istiyoruz. Köşelerde yer almak bizim için cazip değil. Bu durumu fuar yönetimine de ilettik. Rusya ile hem siyasi hem de ekonomik yönde çok iyiyken Türk firmalara köşe noktalarda yer verilmesini doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki yıl bu sorunu çözeceklerini, daha iyi yer vereceklerini söylediler” diye konuştu.

Rusya’da markalaşma çalışmaları başlayacak

Rusya pazarını önemsediklerini vurgulayan Taycı, bunun için yapılması gereken çalışmaları şöyle özetledi: “Öncelikle iyi olan ilişkilerimizi geliştirmeli, güvenlerini daha fazla kazanmalıyız. Rusya’daki market raflarında yerimizi kalıcı olarak almalıyız. Rüzgar şu an arkamızda. Kalite ve hizmetlerimizle doğru adımlar atıp, bu pazarda markalaşmamız gerekiyor. Bunun için reklam çalışmalarına da odaklanacağız. Türk ürünlerine karşı büyük sempati var. Bir Türk lokumcumuz burada yatırım yaparak büyük bir oyuncu oldu. Türk dizileri ve yemeklerine de ilgi çok büyük. Buradaki gücümüzü de kullanmak istiyoruz. Bugün Rusya’nın dünyaya açılan kapılarının başındayız. Bu pazarda kalıcı bir başarı sağlamamız lazım.”

Ruslardan ihracat elçisi yapma planı

Rusya’nın çok büyük bir pazar olduğunu, bu nedenle Türk firmalarının iyi eğitimli Rus gençlerini temsilci olarak istihdam etmenin yararlı olacağına dikkat çeken Taycı, “Rusya’da herhangi bir işle meşgul olan ya da öğrenci olan bir Rus, aynı zamanda ticaret elçiliğimizi yapabilir. Firmalarımız buradaki insanlardan kendilerine temsilci seçerse pazarda dinamik olabileceği gibi, hem tanıtımını hem de sürdürülebilirliğini sağlayabilir. Biz de bu modele önem vereceğiz” dedi.

Avrupalıya vergi yok, Türklere var!

İHBİR Başkanı Kazım Taycı, Rusya'nın Avrupa ile siyaseten kötü bir durumda olmasına rağmen Avrupa'dan gelen ürünlerde sıfır vergi olduğunu, Türkiye'den gelen şekerli ve kakaolu mamullerde ise yaklaşık yüzde 30'luk bir vergi uygulandığına dikkat çekti. Bu uygulamanın gözden kaçmış olabileceğine değinen Taycı, “Türkiye ile ilişkiler iyiyken çok anormal bir durum. Ticaret Bakanlığı'na bu konuda başvuru yapacağız. AB’ye uygulanan şartlar bize de sağlanırsa daha etkin oluruz. Raflarda daha fazla Türk ürünleri ile yer alabiliriz” açıklamasını yaptı.

Swift sorununa yeni çözüm bulundu

SWIFT sisteminden dolayı para transferinde büyük engel olduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, Rusya'daki ticaret ataşeleriyle görüştüklerini, ülkedeki Ziraat Bankası, İş Bankası ve Denizbank'ta ruble üzerinden hesap açılabildiğini söyledi. Memiş, para transferini bu 3 banka ile direkt ruble üzerinden çok rahat yapabilecekleri bilgisini aldıklarını kaydetti. Rusya'daki pazarın yüzde 85'inin büyük market gruplarının elinde olduğunu dile getiren Memiş, ihracatçıların bu market gruplarıyla direkt iletişime geçerek doğrudan markete satış gibi bir kanal oluşturabileceklerini ifade etti.