Rusya’yı Çin kaptı, Laleli esnafı Afrika’ya açıldı

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük tekstil merkezleri arasında yer alan Laleli’nin ticaret hacminden yüzde 70 pay alan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeyi etkilemeye devam ediyor. Savaşın başladığı 2022’den bu yana Batı’nın uyguladığı ambargonun da etkisiyle Rusya’nın Çin’in adeta arka bahçesi haline geldiğini, Ukrayna’ya ise ulaşımın zorlaştığını dile getiren Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, esnafın bu dönemde Afrika pazarı açılımının önem kazandığını aktardı. Bu yıl 10’uncusu 5-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Laleli Fashion Shopping’in tanıtımında konuşan Eyyüpkoca, “Ortadoğu ve Afrika en fazla ilgilendiğimiz bölgeler. Afrika pazarının bölge ticaretinden aldığı pay geçmiş dönemde yüzde 1 bile değildi. Şimdi bu oran yüzde 6-7’lere ulaştı” dedi.

“Şu an Türkiye’de en ucuz şey kur”

Son dönemde Mısır ve Fas gibi ülkelerin de üretimde gücünü artırmasıyla rekabetçiliğin negatif etkilendiğini dile getiren Eyyüpkoca, sektördeki diğer sorunlar hakkında şunları söyledi: “Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Zaruri olanlar dışındaki ihtiyaçlar öteleniyor ve ilk hazır giyim etkileniyor. Zaten maliyetler rekabetçiliğimizi negatif etkiliyor. Kur baskılanıyor. Şu an Türkiye’de en ucuz şey kur. Olması gereken seviye en az 36-37 TL… Hem kur, hem maliyetler hem de savaşlar ile sürekli geriye gidiyoruz.”

Gıyasettin Eyyüpkoca, bavul ticaretine ilişkin olarak da “2023’teki rakamlara ulaşırsak ne ala” dedi.

“Laleli’ moda merkezi olacak”

Gıyasettin Eyyüpkoca, bu yıl 10’uncusu ‘Laleli Modadır’ sloganıyla düzenlenecek olan Laleli Fashion Shopping etkinliğiyle ilgili de, “modayla anılan marka bir Laleli” oluşturmayı ve müşteri yelpazesini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi, Eyyüpkoca, “Festival kapsamındaki etkinlikler, defile ve animasyon gösterileri sayesinde Tarihi Yarımada karnaval havasına bürünecek. Organizayon, etkinliğe katılan geniş kitleyi sadece tekstil sektörü ile değil Türkiye’nin tarihi zenginlikleri, turistik mekanları, otelleri ve restoranları ile buluşturacak, turizm sektörüne de katkı sağlayacak” dedi.

250’den fazla yabancı alım heyeti gelecek

Eyyüpkoca, Laleli Fashion Shopping festivaline 50 firmanın katılacağını ve etkinlikte B2B faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Doğu Bloku ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Avrupa’dan 250’nin üzerinde alım heyetinin geleceğini dile getiren Eyyüpkoca, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntıları bu festivalle azaltıp herkese moral vermesi çok önemli. Defilemize Türkiye’den ve dünyadan 50 civarında model katılacak. Muhteşem bir moda resitali gerçekleşecek” diye konuştu.