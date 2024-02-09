Sabancı CDP’nin Küresel Liderler Listesi’nde

2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı’na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9’u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükseldi. Böylece CDP’ye raporlama yapan ve liderlik seviyesinde olan Sabancı Topluluğu şirketleri geçtiğimiz yıla kıyasla 3 katına çıktı.

Öte yandan 9 şirket içerisinde Sabancı Holding’e ek olarak 4 Sabancı Topluluğu şirketi daha CDP tarafından 2023 yılında A notuyla değerlendirilerek küresel liderler arasına girdi. Brisa hem iklim değişikliği hem de su güvenliği alanlarında Global A listesinde yer alarak çıtayı yükseltirken, Carrefoursa ve Enerjisa Enerji ise su güvenliği alanında A notunun sahibi oldu. Bu yıl ilk kez CDP raporlama sürecine dahil olan Temsa ise, henüz ilk yılında İklim Değişikliği Global A listesine dahil edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Döngüsel ekonomiyi yeni hammadde kaynağı olarak görüyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu yıl CDP skoru açıklanan 21 binden fazla şirket arasında sadece 346 şirketin İklim Değişikliği Global A listesine dahil edildiğini hatırlatırken, “Sabancı Holding olarak bu şirketler arasında olmaktan; daha da önemlisi Sabancı Topluluğu olarak Türkiye’yi bu listede 5 ayrı şirketimiz ile temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bugünün dünyasında, neyi yaptığınızdan daha önemli bir konu varsa o da nasıl yaptığınız. Sürdürülebilirliği şirket kültürü ve yatırım kriterlerinizde nasıl konumlandırdığınız… Topluluk olarak tüm operasyonel süreçlerimizi, kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında sürekli olarak geliştiriyoruz. Bunu da şeffaf raporlama süreçlerimizle ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, sürdürülebilirlik odaklı proje ve uygulamalarımızı dünyanın dört bir yanındaki tesis ve ofislerimizde yaygınlaştırırken, bu alanda öncü ve örnek olmak misyonumuzu da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.