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Sahte emekliler mercek altında! 100 bin kişi tespit edildi

SGK sahte emekli avına çıktı. Son 2 yıldır verileri geriye dönük tarayan kurum yaklaşık 100 bin kişinin usulsüz yöntemlerle emekli olduğunu tespit etti. Savunma için çağrılan o kişiler, yıllardır aldıkları aylıklarını faiziyle geri ödeme tehlikesiyle karşı karşıya…

Haber Merkezi
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Sahte emekliler mercek altında! 100 bin kişi tespit edildi
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Kendilerini çalışıyor gibi gösterip, emekli oldukları ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu şekilde emekli aylığına bağlanan 100 bin kişiyi tespit etti.

SGK emeklilerin peşine düştü

SGK, EYT’den sonra başlattığı geriye dönük sigortalılık incelemelerini sürdürüyor. Kurum, sigortalarını yatırmada usulsüzlük yaptığı tespit edilenleri mercek altına aldı.

SGK sahte emeklilerden savunma yapmalarını istedi

Tespit edilenlerin çoğu sigorta primlerini naylon şirketler üzerinden sanki çalışıyormuş gibi göstererek yatırmışlardı. ShowTV'nin haberine göre SGK hepsine tek tek tebligat gönderdi ve 3 gün içerisinde SGK’nın ilçe müdürlüklerine göndererek savunma yapmalarını istedi.

Paralar yasal faizi ile geri isteniyor

Zamanaşımı bulunmayan incelemelerde eğer bir usulsüzlük tespit edilirse hemen emeklinin aylığı kesiliyor ve geriye dönük almış oldukları paralar yasal faizi ile geri isteniyor.

SGK hileli emeklilere dava açacak

Üstelik SGK emekli aylığını faizi ile geri almakla kalmıyor. Sözde emekli ve iş yeri hakkında da suç duyurusunda bulunuyor.

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