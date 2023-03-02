Salgın ve sağlık risklerine karşı gıda güvenliği şart

Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (ECDC) afet bölgesinde önümüzdeki haftalarda gıda kaynaklı hastalıklar ve salgınlar olabileceğini açıkladı.

Bitkiden Yönetim Kurulu Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerde, daha fazla sağlık riski oluşmaması için gıda güvenliğine azami önem verilmeli” diyor.

Akdağ özellikle; doğal afetler sonrası şebeke suyunun patlayan kanalizasyon, kurşun gibi kimyasallar, ölü hayvanlardan kaynaklanan patojenik bakteriler gibi bulaşanlarla kirlenebileceğine dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisi Ebru Akdağ’ın yorumları şöyle: “Doğrudan tüketim ve yemek hazırlamak için mümkün olduğunca ambalajlı su kullanılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda şebeke suyu kaynatılmalı ve eğer 24 saat içerisinde kullanılmazsa bu su yeniden kaynatılarak kullanılmalı. Bölgeye yardım gönderenlerin gıda güvenliği açısından dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihlerinin kontrolüdür. Yardım eden vatandaşlarımız tarihi geçmiş veya yaklaşmakta olan gıdaları göndermemeli. Ambalajı tahrip olmuş, sızıntı yapmış, saklama koşullarına uygun muhafaza edilmemiş ürünler son tüketim tarihi geçmese de risklidir. Çoğu hayvansal ürünler gibi soğukta tutulması gereken gıdalar için soğuk zincirin kırılmadığından emin olunmalı.”

Gıda yardımı yapanların oda koşullarında uzun süre saklanabilen, konserveler, tahin helvası kuru meyveler ve bakliyatlar, protein barlar, UHT süt gibi gıdaları göndermesi gerektiğini belirten Akdağ, “Gıdaların, oda koşullarında muhafaza edilebilecek olmasının yanı sıra kolayca saklanabilmesi ve ambalajının sudan etkilenmemesi gereklidir. Açılan gıdanın bir gün içerisinde tüketilmesi gerektiğinden küçük porsiyonlar tercih edilmelidir. Ev tipi konserveler riskli olduğu için tercih edilmemelidir. Evde hazırlanan sandviç gibi ürünlerde hayvansal içerik bulunması durumunda soğuk zincirde iletilmelidir. Gıdalar hazırlandıktan sonra hava almayacak şekilde ambalajlanıp üzerine etiket yapıştırılmalıdır. Etiket bilgilerine son kullanma tarihi, içindekiler ve alerjen uyarısı yazılmalıdır. Özel ihtiyacı olan insanlara yönelik ürün grupları da yardımlar arasında yer almalıdır” diyor.

UNDP HALK SAĞLIĞI TEHDİTLERİNİN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNUYOR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) afet yanıtında ortaya koyduğu destek planında en yüksek öncelikli alanlardan biri de enkaz yığınlarını kaldırmak.

UNDP, etkilenen kitleler ve acil müdahale ekiplerine yönelik halk sağlığı tehditlerinin önlenmesine katkıda bulunmaya odaklanıyor. İvedi önlem olarak UNDP, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne 160 adet 770 litrelik çöp konteyneri, 54.000 kg sönmüş kireç ve 10.000 litre dezenfektan gönderdi. Bu malzemeler belediyelerin atıkları toplama ve taşıma, enkazı ayıklama ve temizleme ve halen devam eden içme ve kullanma amaçlı temiz su yetersizliğini telafi etmelerini destekleyecek. UNDP yakında portatif tuvaletler ve acilen ihtiyaç duyulan ilave atık toplama ekipmanını etkilenen topluluklara ulaştıracak, bir yandan da acilen ihtiyaç duyulan hasarlı su temin sistemlerinin bir kısmının onarılmasına çalışacak.

UNDP’nin ilk tahminlerine göre afet nedeniyle 116 ila 210 milyon ton enkaz oluştu. Karşılaştırma açısından, 1999 Marmara Depremi’nde yaklaşık 13 milyon ton enkaz oluşmuştu.