Samsun, Karadeniz’in lojistik merkezi haline geldi

Samsun Valiliği, Türkiye’nin ilk intermodal lojistik yapısı olan Samsun Lojistik Merkezi’nin (SLC) bölge ekonomisine sağladığı katkıları paylaştı. Toplam 680 bin metrekarelik alana kurulu olan merkezde 225 bin metrekarelik bölüm kapalı depolama alanlarına ayrılıyor. İnşası tamamlanan farklı ölçeklerdeki depoların toplam büyüklüğü 93 bin 750 metrekareye ulaşıyor. Paletli yüke uygun 15 depo 80 bin metrekare, kuru dökme ürünlere uygun 11 depo ise 13 bin 750 metrekare alanı kapsıyor. 2026’nın ikinci yarısında tren vagonlarına entegre konveyör bant sistemli yeni kuru yük depolarının tamamlanması hedefleniyor.

Depo kiralamanın yanı sıra elleçleme, mobil gümrük, konteyner depolama, açık saha kiralama, proje kargo, tır parkı ve ofis kiralama hizmetleri sunulan merkez; Yeni OSB’ye 2 km, Toros ve Yeşilyurt Limanlarına 2,5 km, Samsun Limanı’na 18 km, havalimanına ise 8 km uzaklıkta bulunuyor. Merkezde 26 ile 350 metrekare arasında değişen ofis alanlarının yanı sıra 15 depo, 12 firma ve kuruma kiralanmış durumda.

Uluslararası ticarette stratejik rol

Stratejik konumu ile Karadeniz çanağının dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi haline gelen SLC; hava, kara, deniz ve demiryolunun kesişim noktasında yer almasıyla uluslararası ticarette dikkat çekiyor. Yeni İpek Yolu üzerinde, "Çin-Merkez ve Batı Asya" koridorunda bulunması ve Viking Demiryolu Hattı’na entegre yapısı merkeze küresel rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda hem ulusal hem uluslararası işletmelerin pazarlara erişimini kolaylaştırmak, bölgede lojistik maliyetleri artıran engelleri azaltmak ve kamu-özel sektör koordinasyonunu geliştirmek merkezin öncelikli stratejileri arasında yer alıyor.

Mobil gümrük hizmetiyle ihracata hız kazandıran merkezde, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 18 Ocak 2021’den bu yana ihracat işlemleri gerçekleştiriliyor. Açılıştan Aralık 2025’e kadar 5 bin 312’nin üzerinde ihracat gümrüklemesi yapıldığı bildirildi.

SLC, faaliyetlerini lojistik pazarının iki ana segmenti olan şirketler ve endüstri alanlarında yoğunlaştırıyor. Sanayiciler, imalatçılar, dağıtımcılar, ihracatçılar, lojistik hizmet sağlayıcıları ve nakliyeciler merkezin başlıca paydaşlarını oluşturuyor. Tarım, gıda, ahşap ve mobilya, hızlı tüketim malları, otomotiv, inşaat, sağlık, kimya, askeri malzemeler, elektronik, enerji ve perakende sektörleri ise merkezin hizmet verdiği ana endüstriler arasında yer alıyor.

Firmalara sağlanan avantajlar

Kamu mülkiyetinde olması nedeniyle bürokratik süreçlerin hızlanması, geniş depolama alanları, proje lojistiğine uygun esnek hizmetler, intermodal taşımacılık imkânı ve Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün merkez içindeki özel ofisi, firmalara önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca kamyon park alanlarından sosyal tesislere, bakım ünitelerinden bankacılık ve posta hizmetlerine kadar geniş bir destek altyapısı sunuluyor.

Merkezin envanterinde 45 ton konteyner istifleyici, portal vinçler, loderler, forkliftler, yol süpürme araçları, çöp kamyonu, itfaiye aracı, ambulans ve binek araçların yer aldığı güçlü bir destek filosu bulunuyor.