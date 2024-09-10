  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayi üretimde gerileme sürdü
Takip Et

Sanayi üretimde gerileme sürdü

Sanayi üretimi aylık bazda hafif arttı, yıllık bazda düşüşünü sürdürdü

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayi üretimde gerileme sürdü
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre hafif artarken, yıllık bazda düşüşünü sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

İşsizlik temmuzda gerilediİşsizlik oranı yüzde 8,8 olduEkonomi

 

 

 

 

Ekonomi
İhracat birim değer endeksi temmuzda yüzde 0,9 arttı
İhracat birim değer endeksi temmuzda yüzde 0,9 arttı
İşsizlik temmuzda geriledi
SON DAKİKA... SON DAKİKA
Varlık Fonu’ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı turu
Varlık Fonu’ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı turu
Dev İngiliz bankası TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi
Dev İngiliz bankası TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi
Petrol Ofisi Grubu, babalık izni süresini 15 iş gününe çıkardı
Petrol Ofisi Grubu, babalık izni süresini 15 iş gününe çıkardı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor