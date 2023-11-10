Sanayi üretiminde aylık daralma sürüyor

Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 daralırken, yıllık bazda yüzde 4 arttı.

TÜİK verilerine göre; yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Aylık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.