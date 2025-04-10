Sanayi üretiminde daralma devam etti
Sanayi üretimi şubat ayında yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 1,9 azaldı. Büyümenin öncü göstergesi ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 artmıştı.
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.