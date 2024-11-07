Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırım için otomotiv markalarıyla temaslar sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Bakan Fatih Kacır, 2030 yılına kadar ileri teknoloji alanlarında 30 milyar doların üzerinde yatırım potansiyeli olduğunu ve bunun önünü açacaklarını söyledi.

“Yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz”

Kacır, komisyonda yaptığı konuşmada, "Yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay alanlarında yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz" dedi.

Kacır 2028'e kadar yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

“Tarihin en büyük teşvik programını ilan ettik

Türkiye'yi "İleri teknoloji üretim üssü" haline getireceklerini söyleyen Kacır, "Bu amaçla, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettik" dedi.

“Yatırım için otomotiv markalarıyla temaslar sürüyor”

Kacır, Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya üretiminde "dünyanın önde gelen oyuncularından biri hâline getirmek" amacıyla ilerlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Mevcut üreticilerimizi teşvik etmenin yanında, henüz ülkemizde yatırımı bulunmayan markalarla da temaslarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; yıllık 150 bin elektrikli araç kapasiteli tesisini ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge merkezini Manisa'da kuracağını ilan etti" dedi.

“Stratejik öneme sahip yatırımlara nitelikli yatırımın önünü açtık”

Dış ticaret açığının yüzde 85'ini oluşturan 284 yüksek teknoloji ürününe yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla Merkez Bankası'nın üç yıllık dönemde 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiğini hatırlatan Kacır şöyle devam etti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Program ile ülkemiz için stratejik öneme sahip yatırımlara uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkânı tanıyoruz. Stratejik değerlendirmesi olumlu tamamlanan 25 proje ile 226 milyar liralık nitelikli yatırımın önünü açtık."

“Cari açığın kapanmasına yılda 7.2 milyar dolar katkı sağlayacağız”

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının da devam ettiğini belirten Kacır, "Bugüne kadar desteklediğimiz projeler tamamlandığında cari açığın kapanmasına yılda 7.2 milyar dolar katkı sağlayacağız" dedi.

Kacır bakanlığın teşvik uygulamalarını sadeleştireceklerini de belirtti ve "Yatırımlara hız verecek yeni teşvik sistemini yakın zamanda başlatacağız" dedi.

Bütçe kanunu teklifine göre Sanayi Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 bütçe ödeneği 194.5 milyar TL öngörüldü.