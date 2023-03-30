Sanayici ağırlıklı serbest tüketicilere elektrik indirimi

ANKARA (EKONOMİ) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bugün aldığı kararla Nisan ayı için tavan fiyatlarını düşürdü. 1 Nisan’dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı 2600 TL/MWh’ya indirildi.

EPDK böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan sanayi kuruluşlarına yönelik yeni bir indirim yapmış oldu. Bu piyasadan özellikle sanayi kuruluşları yararlanıyor.

İndirim serisi devam etmiş oldu

EPDK, Şubat ayı için bu kapsamdaki tavan fiyatı 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye indirmişti. Mart ayı için de bir indirim daha yaparak 3050 TL/MWh’e düşürmüştü. Nisan ayı için alınan kararla böylece peş peşe üçüncü indirim gerçekleşmiş oldu.

AUF 6 ay uzatıldı

Öte yandan EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) uygulamasının süresinin 6 ay uzatıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için Kurum tarafından devreye alınan AUF mekanizmasının ekim ayına kadar uygulanmaya devam edileceği belirtildi.