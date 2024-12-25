Sanayicilerden asgari ücret açıklaması: İki tarafı da memnun etmeyen bir ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin genel bir ücret seviyesini olmadığını, en düşük ücret seviyesini ifade ettiğini belirten Işıkhan, "Esas olan, her çalışanın, emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan, emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir." dedi.

"Rakam her iki tarafı da tatmin etmeyecek"

Sanayici ve iş insanları, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm ülkeyi ise dolaylı olarak etkileyen 2025 asgari ücretini Bloomberg HT ekranlarında değerlendirdi.

Yıllık yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin beklentilerle uyumlu olduğunu vurgulayan sanayiciler, bu rakamın hem işverenleri hem de çalışanları tam anlamıyla tatmin etmeyeceğini dile getirdi.

"Beklentilerimizin dışında bir rakam çıkmadı"

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci, yaptığı değerlendirmede şu noktalara dikkat çekti:

"Beklentilerimizin dışında bir rakam çıkmadı. Bizde yüzde 30-35 civarında bir artış bekliyordu. Şaşkın değiliz ancak maalesef şöyle bir durum var. Bu rakam ne alan ne de veren memnun değil. Tabi burada asgari ücretin yalnız en alt sınırı belirleyen bir ücret olduğunu hatırlatalım. Biz zaten üstünde çalışıyorduk. Bu oranda bir zam yapılacak çalışanlara. Beyaz yaka ve mavi yaka arasındaki farkın kapanması biz bizi zor durumda bırakıyor."

İhracatçı için sıkıntının devam edeceğini dile getiren Kileci, asgari ücret desteğinin yüzde 50 olduğunu belirterek, beklentilerinin bin 500 civarında olduğunu ifade edenKileci, özellikle emek yoğun sektörlerde sorun yaşandığını, dövizin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Söz konusu ücret verene çok, alana az bir ücret"

Asgari ücretin 22 bin ile 22 bin 500 lira arasında olması gerektiğini belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, açıklanan ücretin işverene büyük yük getirdiğini, ancak çalışanlar için yeterli olmayacağını vurguladı.

"Beklentilerimize uygun bir seviyede açıklandı, umarız Türkiye kısa sürede normalleşir. Bütün ülke bir aydır bu kararı bekliyordu, şimdi planlarımızı buna göre yapacağız" diyen Kasapoğlu, artan maliyetler ve düşük kur politikası nedeniyle sanayicilerin zor durumda olduğunu ifade etti.

Sanayicilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Kasapoğlu, "Bu oran, tüm ücret gruplarında geçerli olacak. Ayrıca, sanayi sektöründe çalışmak isteyen eleman sayısı azaldı. Hizmet sektöründe bir artış gözlemlenmiyor. Bu nedenle, sanayi sektörüne yönelik teşvik ve desteklerin artırılması gerektiği unutulmamalı" şeklinde konuştu.