Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: “Söz verdik, Karapınar’ı dönüştürüyoruz”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kentsel dönüşüm sürecini halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir şekilde, tam bir uzlaşma anlayışıyla yürüttüklerini belirten Kazım Kurt, “Arsa sahipleriyle noter huzurunda şeffaf sözleşmeler yaparak, hiçbir vatandaşımızdan faiz ya da ek ödeme talep etmeden; halkçı bir yaklaşımla projeyi hayata geçiriyoruz. Bu anlayış, Karapınar Mahallesi’ni geleceğe güvenle taşıyacak dönüşümün temel taşıdır” diye konuştu.

“Şehre örnek bir projeye imza atıyoruz”

Karapınar 2. Etap projesinin, 39 daireden oluşan 3 blok ile başladığını anlatan Kurt, “Ancak bu yalnızca bir başlangıç. Mahallemizin tamamında kentsel dönüşümü sürdüreceğiz. Bu projede önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın haklarını korumak ve onlara güvenli bir yaşam alanı sunmaktır. TOKİ’nin 1. Etap’ta vatandaşlarımıza yaşattığı mağduriyetleri iyi biliyoruz. Bu yüzden, Karapınar’daki dönüşüm çalışmalarını Odunpazarı A.Ş. eliyle, tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. TOKİ’nin tamamlamadığı projeler, gerçekleştirmediği vaatler ortadayken, halkımızı bir kez daha yanıltmalarına izin vermeyeceğiz. Karapınar dönüşüm projesi, sadece bu mahalleyle sınırlı bir çalışma değil, aynı zamanda Erenköy, Huzur ve Odunpazarı’nın diğer mahalleleri için de bir modeldir. Bu projenin başarısı, gelecekte kentsel dönüşüm çalışmalarının Eskişehir genelinde nasıl yapılması gerektiğini gösterecek bir örnektir” açıklamasında bulundu.

Karapınar modern bir yerleşim alanı olacak

Yıllardır Karapınar’da verdikleri dönüşüm mücadelesinde sona haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kazım Kurt, “3 bloktan oluşan inşaatımız ve Karapınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile Karapınar, mezbelelikten kurtulacak ve modern bir yerleşim alanı olacak. Hep birlikte mahallemizi, ilçemizi ve kentimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Gelin, Karapınar’ı dönüştürelim ve Odunpazarı’nın her mahallesini hak ettiği modern standartlara ulaştıralım” dedi.