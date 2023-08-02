Şeker kotası yüzde 5.8 artırıldı

ANKARA (EKONOMİ)-Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023-2024 pazarlama yılı şeker kotaları belirlendi. Buna göre bir önceki dönemde 2 milyon 750 bin ton olan A kotası yüzde 5.8 artırılarak 2 milyon 910 bin dolara çıkarıldı. Bunun içinde pancar kotası 2 milyon 681 bin tondan 2 milyon 837 bin tona çıkarıldı.

Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2.5 olan pancar şekerine oranı değiştirilmedi. Bu ürünün kota miktarı 68 bin 750 tondan, 72 bin 750 tona yükseltildi.

Fabrika ve grup bazında yapılan dağılıma göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin kotası 1 milyon 44 bin ton, Kayseri Şeker Fabrikası’nın kotası 474 bin 870 ton, Konya Şeker’in kotası ise 457 bin 280 ton olarak belirlendi.

Nişasta Bazlı Şeker kotası ise Cargill için 31 bin 893 ton, ADM için 22 bin 633 ton, Pendik Nişasta için 10 bin 330 ton, Tat Nişasta için 4 bin 685 ton, Sunar için 3 bin 209 ton oldu.