Şekerbank'tan turizm sektöründeki KOBİ'lere destek

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, seyahat acenteleri ve tedarikçilerinin yararlanacağı kampanya aynı zamanda turizm bölgelerinde hizmet veren, geliri turizme doğrudan bağlı tüm işletmeleri de kapsıyor.

Kampanya kapsamında nakit desteğinin yanı sıra ihtiyaçlara özel geliştirilmiş bankacılık ürünleriyle birçok avantaj sunuluyor. Turizmci KOBİ’ler, sigorta ürünlerinden yüzde 10’a varan indirimlerle yararlanırken, 6 ay boyunca internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Şekerbank'tan ilk kez POS cihazı alacak müşteriler, 6 ay süreyle geçerli olacak POS ücret muafiyetinden de faydalanabiliyor.

"Turizm Paketi ile pek çok ayrıcalık ve avantajı birlikte sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü, konaklamadan ulaşıma, turistik mekanlardan seyahat şirketlerine kadar birçok sektörün hareketlenmesinde ve gelir yaratmasında etkili olan önemli sektörlerin başında geliyor. Turizm Paketi ile pek çok ayrıcalık ve avantajı birlikte sunuyoruz. Bu paketle turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere, yeni sezona hazırlanırken hem finansman hem de destek hizmetleri içeren bankacılık çözümleri sunuyoruz. Yılın tüm dönemlerinde tatil imkânı sunan, alternatif turizm olanakları açısından son derece zengin olan ülkemizde turizme yapılacak yatırımların arttırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."