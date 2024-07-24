Sendikalı işçi oranında gerileme: Son 6 ayda sayı arttı oran düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde işçi sayısı Ocak ayındaki 16 milyon 395 bin 275'ten 16 milyon 973 bin 610'a çıkarken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 495 bin 423'ten 2 milyon 512 bin 330'a çıktı.

Sayı arttı ama oran düştü

Sendikalı işçi sayısındaki artışa rağmen oran olarak düşüş yaşandı. Bu yılın Ocak ayında %15,22 olan sendikalılaşma oranı %14,80'e indi.

Türk Metal 295 bin 192 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu. Hizmet-İş 275 bin 317 üyeyle ikinci, Öz Sağlık-İş 211 bin 657 üyeyle üçüncü sırada yer aldı.